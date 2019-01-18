Поліцейський, на якого вчинили замах у Харкові, розслідував убивство атовця «Сармата» – Аброськін

Співробітник карного розшуку підполковник поліції Олексій Логвіненко, на якого вчинили замах у Харкові 16 cічня , до інциденту займався розслідуванням убивства колишнього військового Віталія «Сармата» Олешка, повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

«Останнім часом він та його підлеглі активно працювали в напрямку встановлення всіх осіб, причетних до вбивства колишнього учасника АТО Віталія Олешка, а також документували небезпечне злочинне угруповання з корумпованими довготривалими зв’язками, члени якого проживали на території Харківщини, а розбої та квартирні крадіжки скоювали в різних областях нашої країні», – написав він у Facebook.

За словами Аброськіна, поранений поліцейський досі перебуває у реанімації.

Як раніше повідомили у відомстві, 16 січня двоє у балаклавах напали на офіцера поліції Харкова, коли той виходив із під’їзду. Нападники вдарили його та зробили декілька пострілів із невстановленої зброї в область голови, після чого втекли на автомобілі.

Віталія Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. Затримано шестеро підозрюваних.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається декілька версій вбивства.