Суд залишив під вартою двох підозрюваних у вбивстві «Сармата»

Запорізький апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги підозрюваних в вбивстві бердянського активіста, учасника бойових дій на Донбасі Віталія «Сармата» Олешка – Максима Владимиренкова та Миколи Ломаки. Вони залишаться під вартою до 20 січня: Владимиренков – у Запорізькому слідчому ізоляторі, а Ломака – Криворізькому Дніпропетровської області, куди його було переведено раніше. Рішення суду набули чинності з моменту їх оголошення і не підлягають касації.

Розгляд справи проходив в режимі відеоконференції. Адвокат Максима Владимиренкова та Максима Ломака просив призначити своїм підзахисним запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем реєстрації у Дніпропетровській області.

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8 січня колегія суддів Запорізького апеляційного суду також мала розглянути клопотання щодо перегляду запобіжного заходу ще одному підозрюваному у вбивстві Віталія «Сармата» Олешка Олександру Обухову. Однак, засідання з цього приводу було перенесено на 17 січня через те, що сплив термін повноважень адвоката Обухова і відповідно суд наразі готує звернення щодо призначення йому державного захисника, якщо Обуховим не буде обрано нового адвоката за договором.

Віталія Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» спочатку було затримано п’ятьох осіб –​ чотирьох з них біля Василівки Запорізької області. Серед затриманих біля Василівки були Обухов, Владимиренков, чиї справи щодо запобіжних заходів, яких наразі розглядались судом.

У грудні 2018 року було затримано шостого підозрюваного в причетності до вбивства Олешка – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського – в аеропорту Харкова при спробі перетнути кордон.

За версією поліції, він може бути одним із замовників. Сам Бродський під час обрання йому запобіжного заходу у суді заявляв, що не був знайомий з Олешком.

3 січня суд також залишив під вартою головного підозрюваного в організації вбивства Михайла Сігіду.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається декілька версій вбивства.

У вересні 2018 у Нацполіції відзвітували: «виконавець дав свідчення щодо замовника, його встановлено і шукають».

У квітні 2018 року Віталій «Сармат» Олешко організував у Запоріжжі мітинг проти голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Учасники акції звинувачували посадовця у занедбанні Молочного лиману, де минулого року внаслідок несвоєчасного очищення русла лиману стався масовий замор риби.

Окрім того, активісти заявляли, що на ремонт дороги Василівка – Енергодар виділили півмільярда гривень, проте ремонт так і не відбувся.

Віталій «Сармат» Олешко також неодноразово публічно виступав з критикою роботи бердянської міської влади.