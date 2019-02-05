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05 Лютий 2019, Київ 22:25
Новини | Політика

Поліція продовжила термін охорони одеського активіста Михайлика

Одеський активіст Олег Михайлик після операції в Мюнхені, Німеччина

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Національна поліція продовжила термін охорони одеського активіста Олега Михайлика. Про це повідомили у прес-службі відомства.

«Заходи з фізичної охорони були продовжені, навіть попри письмову заяву потерпілого, написаної в його присутності дружиною, – про відсутність потреби у заходах із забезпечення його безпеки», – мовиться в повідомленні.

Наразі досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції.

Замах на вбивство активіста Михайлика – відео з місця подій
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Замах на вбивство активіста Михайлика – відео з місця подій

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22 вересня в Одесі з вогнепальним пораненням у груди госпіталізували громадського активіста, представника партії «Сила людей» Олега Михайлика. Сам він заявляв, що не бачив нападників.

27 вересня Київський районний суд Одеси відправив до слідчого ізолятора усіх трьох підозрюваних у нападі на активіста, їх затримали ще 24 вересня, коли вони добровільно прийшли до Приморського райвідділу надати пояснення, чому їхні телефони були поблизу місця нападу на Михайлика. Пізніше одному з підозрюваних змінили міру запобіжного заходу через погіршення його стану.

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