У Запоріжжі мітингували через справу «Сармата»

9 червня під стінами головного управління Національної поліції у Запорізькій області відбулася акція проти бездіяльності правоохоронних органів.

Серед питань, які піднімали активісти під час заходу – ситуація щодо розгляду справи про вбивство бердянського активіста Віталія «Сармата» Олешка, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

До акції долучилися його знайомі та військові побратими, які принесли з собою портрети загиблого. Вони протестують перегляду запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві Олешка.

«Було зухвале вбивство. Це була смертна кара. Серед білого дня. Коли їх через годину спіймали, то було помітно, що вони ні по що не хвилювались, були повністю спокійні, бо вони знали, що судова реформа їх випустить за ті кошти, які їм оплатили за вбивство. Ми будемо не те, що просити, будемо вимагати, щоб їх повернули до СІЗО… «Сармат» боровся, був воїн АТО, був у полоні. На війні не загинув. У полоні його били за прапор України на татуюванні. І повернувся до рідного міста – і в рідному місті вбили... Ці люди мають сидіти в СІЗО», – розповіла запорізька волонтерка Стела Орел.

Аналогічні акції проти зміни запобіжного заходу обвинуваченим у вбивстві «Сармата» сьогодні відбуваються у Бердянську і в Києві під стінами Офісу генпрокурора.

Під час акції у Запоріжжі інші активісти також підіймали питання незаконної вирубки дерев, наркоторгівлі та незаконної торгівлі алкоголем у Запоріжжі тощо. Перед початком заходу до активістів вийшов очільник обласного управління Національної поліції Микола Лушпієнко, який запросив активістів після акції до себе на прийом, аби більш детально поспілкуватися щодо кожного випадку озвученого піж час мітингу.

Віталія «Сармата» Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» спочатку було затримано п’ятьох осіб, чотирьох з них біля Василівки Запорізької області.

У грудні 2018 року було затримано шостого підозрюваного в причетності до вбивства Олешка – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. Його затримали в аеропорту Харкова при спробі перетнути кордон. За версією поліції, він може бути одним із замовників. Сам Бродський під час обрання йому запобіжного заходу у суді заявляв, що не був знайомий із Олешком.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається кілька версій злочину.

У липні 2019 року Бердянський міськрайонний суд почав розгляд справи щодо вбивства Віталія Олешка.

29 травня 2020 року Hromadske повідомило, посилаючись на адвоката дружини «Сармата», що суд переглянув запобіжний засіб чотирьом фігурантам справи, змінивши тримання під вартою його на цілодобовий домашній арешт.

Згодом у пресслужбі Бердянського міськрайоного суду повідомили, що повний текст ухвали суду з обґрунтуванням рішеня судів буде оприлюднений після 7 червня.

У суді також додали, що «зміна запобіжного заходу не означає, що підсудні будуть цілком вільні; підсудні перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом, з носінням електронного пристрою».