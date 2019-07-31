Поліція про справу «Сармата»: завдання на сьогодні – щоб були затримані ще 2 замовники

Завдання поліції – затримати ще двох замовників у справі про вбивство бердянського активіста Віталія Олешка («Сармата»), повідомив заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін у Facebook.

«Завдання на сьогодні – щоб всі 11 утримувалися під вартою й обов’язково понесли кримінальну відповідальність, щоб були зібрані достатні докази і затримані ще двоє замовників вбивства», – написав Аброськін.

31 липня 2019 року біля Головного управління Національної поліції у Запорізькій області 31 липня відбулася акція вшанування пам’яті ветерана бойових дій на Донбасі «Сармата».

За два дні до цього Бердянський міськрайонний суд розпочав розгляд справи щодо вбивства Віталія Олешка. Після заміни двох суддів, що взяли самовідвід, суд продовжив запобіжні заходи 11 обвинувачуваним особам, та призначив розгляд справи по суті на 27 серпня.

Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» спочатку було затримано п’ятьох осіб, чотирьох з них біля Василівки Запорізької області.

У грудні 2018 року було затримано шостого підозрюваного в причетності до вбивства Олешка – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. Його затримали в аеропорту Харкова при спробі перетнути кордон. За версією поліції, він може бути одним із замовників. Сам Бродський під час обрання йому запобіжного заходу у суді заявляв, що не був знайомий із Олешком.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається кілька версій злочину.