У Львові вимагали справедливого розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета

Понад сотня львів’ян зібралась у центрі Львові біля пам’ятника Шевченкові на акцію «Понад 100 днів брехні», виступаючи проти переслідувань волонтерки Юлії Кузьменко, ветерана АТО Андрія Антоненка і військової медсестри Яни Дугарь, яких нині підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Це були представники різних громадських організацій і політичних сил, але без партійної символіки.

«Всі ми об’єднані тим, що вимагаємо справедливості, прагнемо, щоб поліція замість фальсифікування справи, – а мова про справу журналіста Павла Шеремета, де на лаві підсудних опинилися Юлія Кузьменко, Яна Дугарь і Андрій Антоненко, яких звинувачують за смішним набором «доказів», – ми вимагаємо, щоб поліція шукали справжніх вбивць, а не вигадувала справу і не шила її білими нитками, вимагаємо, щоб суд взяв докази захисників. Півроку люди сидять під вартою безпідставно, сторона обвинувачення не надала дійсно 100% доказів їхньої вини», – каже Радіо Свобода Андрій Лібич, громадський активіст зі Львова.

Захід у Львові був інформаційно-протестним. Були виставлені стенди з повідомленням про хід справи Павла Шеремета, надана інформація про трьох підозрюваних і про зловживання, як кажуть активісти, з боку поліції.

Під час мітингу у виступах львів’яни закликали владу не допустити до несправедливості, знайти справжніх вбивць Шеремета.

У кінці учасники протесту запалили фальшфеєри.

Схожі акції відбулися і в інших містах України, зокрема в Києві.

2 липня Національна поліція України повідомила, що кримінальне провадження про вбивство журналіста Павла Шеремета готове для передачі до суду. 22 травня поліція повідомляла, що завершила досудове розслідування.

Журналіст інтернет-видання «Українська правда» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь і волонтер, дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

Антоненко і Кузьменко наразі перебуватимуть під арештом до 23 і до 24 липня. Дугарь у травні відпустили під заставу в 168 тисяч гривень, яку зібрали громадяни.