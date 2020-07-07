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07 липня 2020, Київ 16:46
Новини | Політика

«Справа Шеремета»: суд відклав на 13 липня розгляд апеляції захисників Дугарь щодо її арешту

Яна Дугарь

Київський апеляційний суд на 13 липня відклав розгляд апеляції захисників на продовження арешту військової медсестри Яни Дугарь, яка є фігуранткою справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

«Сьогодні вчергове прокурори не з’явилися на засідання, за півтора місяці не ознайомилися з матеріалами. У справі 13 прокурорів з 20 травня», – повідомив у фейсбуці адвокат Дугарь Віталій Коломієць.

За словами адвоката, суд відклав засідання на 12:15 13 липня.

Він також опублікував копію клопотання прокуратури до головуючого судді з проханням відкласти засідання у зв’язку із зайнятістю прокурорів у інших судових засіданнях та необхідністю додаткового часу для ознайомлення з матеріалами апеляційної скарги.

Напередодні Київський апеляційний суд 6 переніс розгляд скарги адвокатів ветерана бойових дій на Донбасі Андрія Антоненка, іншого підозрюваного у справі про вбивство Павла Шеремета, на 9 липня.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 22 травня поліція повідомила, що завершила досудове слідство.

2 липня Національна поліція повідомила, що справа Шеремета готова для передачі до суду.

Антоненко та Кузьменко перебуватимуть під арештом до 23 і 24 липня відповідно. Дугарь у травні відпустили під заставу в 168 тисяч гривень, яку зібрали громадяни.

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