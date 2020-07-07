«Справа Шеремета»: суд відклав на 13 липня розгляд апеляції захисників Дугарь щодо її арешту

Київський апеляційний суд на 13 липня відклав розгляд апеляції захисників на продовження арешту військової медсестри Яни Дугарь, яка є фігуранткою справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

«Сьогодні вчергове прокурори не з’явилися на засідання, за півтора місяці не ознайомилися з матеріалами. У справі 13 прокурорів з 20 травня», – повідомив у фейсбуці адвокат Дугарь Віталій Коломієць.

За словами адвоката, суд відклав засідання на 12:15 13 липня.

Він також опублікував копію клопотання прокуратури до головуючого судді з проханням відкласти засідання у зв’язку із зайнятістю прокурорів у інших судових засіданнях та необхідністю додаткового часу для ознайомлення з матеріалами апеляційної скарги.

Напередодні Київський апеляційний суд 6 переніс розгляд скарги адвокатів ветерана бойових дій на Донбасі Андрія Антоненка, іншого підозрюваного у справі про вбивство Павла Шеремета, на 9 липня.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 22 травня поліція повідомила, що завершила досудове слідство.

2 липня Національна поліція повідомила, що справа Шеремета готова для передачі до суду.

Антоненко та Кузьменко перебуватимуть під арештом до 23 і 24 липня відповідно. Дугарь у травні відпустили під заставу в 168 тисяч гривень, яку зібрали громадяни.