«Справа Шеремета»: суд до 13 липня взяв перерву у розгляді апеляції адвокатів Антоненка щодо його арешту

Київський апеляційний суд до 13 липня оголосив перерву у розгляді скарги захисників на продовження арешту фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета музиканта і ветерана бойових дій Андрія Антоненка.

Як передає агенція УНІАН, журналістів та людей, які прийшли підтримати Антоненка, на судове засідання колегія суддів не допустила, спираючись на карантинні обмеження. Під час засідання з1ясувалося, що до апеляційного суду надійшли не всі матеріали з суду першої інстанції. Через це судді оголосили перерву у засіданні до 10:30 13 липня.

Днями Київський апеляційний суд також на 13 липня відклав розгляд апеляції захисників на продовження арешту військової медсестри Яни Дугарь, що теж є фігуранткою справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 22 травня поліція повідомила, що завершила досудове слідство.

2 липня Національна поліція повідомила, що справа Шеремета готова для передачі до суду.

Антоненко та Кузьменко перебуватимуть під арештом до 23 і 24 липня відповідно. Дугарь у травні відпустили під заставу в 168 тисяч гривень, яку зібрали громадяни.