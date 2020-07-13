Справа Шеремета: з Дугарь зняли електронний браслет

Апеляційний суд Києва зняв електронний браслет з підозрюваної у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета медсестри Яни Дугарь. Таким чином суд частково задовольнив клопотання захисту.

Як розповіла «Громадському» Дугарь, суд також зняв територіальні обмеження, але лишив усі інші аспекти запобіжного заходу.

«Тобто всі обов’язки інші, які були в мене. Це – не спілкуватися зі свідками, підозрюваними. Це – прибувати на кожний виклик слідчого, прокурора або суду вчасно», – розповіла вона.

Сьогодні Київський апеляційний суд залишив під арештом Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Антоненко перебуватиме під вартою щонайменше до 23 липня.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 22 травня поліція повідомила, що завершила досудове слідство.

2 липня Національна поліція заявила, що справа Шеремета готова для передачі до суду.

Антоненко та Кузьменко перебуватимуть під арештом до 23 і 24 липня відповідно. Дугарь у травні відпустили під заставу в 168 тисяч гривень, яку зібрали громадяни.