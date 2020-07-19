4 роки від трагедії: як змінювалися версії про вбивство Шеремета

Чотири роки від вбивства журналіста Павла Шеремета виповнюється 20 липня. Правоохоронці стверджують, що знайшли виконавців. Але справа досі не в суді, а версія слідства є суперечливою для суспільства.

Давайте порівняємо: що говорили посадовці про справу Шеремета – ​тоді і зараз.

«Це справа нашої честі, вжити всі заходи для того щоб в найкоротші терміни цей злочин було розкрито», – заявив президент Петро Порошенко в день трагедії.

Голова Національної поліції на той момент Хатія Деканоїдзе повідомила про створення групи з найкращих оперативників, до яких долучаться американські колеги з ФБР.

Втім перші результати розслідування правоохоронці представили на пресконференції через сім місяців, як і нового очільника поліції замість Хатії Деканоїдзе.

Тоді поліція вперше оприлюднила відео з камер спостереження із закритими обличчями підозрюваних.

«Наша задача полягає виключно в тому, щоб спробувати знайти вбивць і ми постараємося це зробити», – заявив тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Тоді ж очільник МВС додав до оприлюднених відео кілька фактів, які на його думку були варті уваги.

Ось один з таких фактів від слідства, який у подальших пресконференціях вже згадувати не будуть:

«В результаті моніторингу телефонних з’єднань в районі місця злочину зафіксовано 1193 з'єднання з російськими абонентами. Активізація частини з цих абонентів збігається в часі з інформаційною активністю яка в нас була під час хресної ходи. І в той же період, під приводом участі у зльоті однієї з нетрадиційних церков в Києві, в'їхала велика група громадян РФ. З'єднання телефонів цієї групи зафіксовано поблизу місця проживання і роботи Павла Шеремета за кілька днів до злочину і зранку 20-го під час вибуху. Після чого дивним чином були локалізовані і пішли на «ні», – зазначив Аваков.

Як змінювалися версії

Слідство виокремило чотири версії щодо вбивства Павла Шеремета:

професійна діяльність;

дестабілізація ситуації в країні;

помилка в об’єкті злочину (бо машина належала іншій людині – Олені Притулі);

особисті конфлікти.

У 2017 році слідчі назвали основною версією професійну діяльність Павла Шеремета як журналіста.

Тоді ж Арсен Аваков закцентував увагу на зв’язках Шеремета із російською опозицією.

«Слідство не виключає версію замовного політичного вбивства, замовлення на яке поступило саме з Російської Федерації», – додав міністр МВС.

У 2019 році на пресконференції за присутності президента Володимира Зеленського, правоохоронці заявили, що основною версією вже є інша: дестабілізація ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи.

Куди поділася версія «про російський слід» і «руку Кремля»? Таке запитання прозвучало від журналістів.

«В цій версії є кілька підверсій, як сказав начальник слідства. Наприклад, Шеремет писав книгу разом з (вбитим російським опозиційним політиком Борисом) Немцовим. Шеремет видав кілька матеріалів, які викривали діючий режим в сусідній державі, тому це теж може бути версія і це теж розглядається», – так відповів на це питання міністр Аваков.

На цій же пресконференції правоохоронці вперше називають імена людей, яких вони вважають причетними до злочину: Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко і подружжя Грищенків.

Доля фактів з журналістського розслідування

Журналісти проекту «Слідство.Інфо» у своєму фільмі-розслідуванні «Убивство Павла» від 2017 року знайшли свідків, на яких не звернула увагу поліція, а також звернули увагу на підозрілу активність кількох людей напередодні вбивства Павла Шеремета.

Одного чоловіка ідентифікували і навіть з ним поспілкувалися. Пізніше виявилося, що він експрацівник Служби безпеки України. Свою поведінку біля будинку Шеремета він пояснював сумбурно, а після згадки про СБУ взагалі перестав йти на контакт, розповіли журналісти.

«Ретельно перевірено факти, викладені в журналістському розслідуванні «Вбивство Павла». З особою, яку журналісти ідентифікували, як колишнього працівника Служби безпеки України, проведено комплекс слідчий дій, які на даний час не дали можливості вважати його причетним до цього злочину», – заявив у 2019 році голова Національної поліції Сергій Князєв.

Що ж суспільство має у підсумку цих чотирьох років?

Основна версія вбивства з «професійної діяльності Павла» змінилася на «дестабілізацію ситуації в країні».

Слідство вважає причетними до злочину п’ятьох людей, але нічого не повідомляє про замовників.

«Для того, щоб визначити замовників мені потрібна допомога. Мені не вистачить генеральної прокуратури. Треба з СБУ говорити і головним управлінням розвідки», – заявив Арсен Аваков.

Незадовго до своєї відставки з посади генерального прокурора Руслан Рябошапка визнав: у справі про вбивство Шеремета зібраного обсягу доказів недостатньо.

визнав: у справі про вбивство Шеремета зібраного обсягу доказів недостатньо. Нова генпрокурор Ірина Венедіктова так відповідає на питання щодо непереконливості доказів:

«Мені здається, що не треба було робити такий брифінг гучний до тих пір, поки реально справа не вийшла з суду», – каже вона.

Президент Зеленський, який дякував правоохоронцям за розкриття справи, вже обережніше коментує хід розслідування:

«Мені сказали – знайшли ймовірних вбивць, затягнули мене в це, так і є –нічого страшного, я нічого не боюсь. Мені дійсно цікаво – знайшли ймовірних вбивць, показали матеріали, так само як і ви я дивився на це, але це слідство, а рішення за судом», – зазначив президент на пресконференції до першої річниці своєї роботи на посаді.

Підозрювані перебувають під арештом понад 200 днів, тим часом посилюються акції протесту щодо їх затримання із вимогою справедливого суду.