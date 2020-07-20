Посольство США підтримує вимогу «достовірного розслідування» вбивства Шеремета

Посольство США в Україні заявляє про підтримку вимог щодо «достовірного розслідування» вбивства журналіста Павла Шеремета.

«У четверту річницю вбивства Павла Шеремета ми долучаємось до українців, які продовжують вимагати ретельного, неупередженого та достовірного розслідування, яке забезпечить правосуддя для тих, хто замовив і здійснив вбивство», – наголошує дипломатичне представництво.

«Ми шануємо роль Шеремета та інших незалежних журналістів у відважному повідомленні правди та сприянні відкритому обміну інформації та ідеями. Робота незалежних журналістів є критично важливою для успіху демократії», – додали в посольстві США.

Також 20 липня президент України Володимир Зеленський закликав знайти «справжніх убивць» Шеремета, а також «справжніх організаторів і замовників цього злочину». Глава держави назвав це «обов’язком держави та правоохоронних органів».

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 2 липня в поліції повідомляли, що «справа Шеремета» готова для передачі до суду.