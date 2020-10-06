Суд відхилив апеляцію захисників Антоненка на тримання його під вартою

Київський апеляційний суд 6 жовтня залишив обвинуваченого у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня. Про це повідомив адвокат Антоненка Тарас Безпалий, який проводив трансляцію судового засідання.

Суд не задовольнив апеляцію захисників і залишив чинним рішення Шевченківського районного суду Києва щодо продовження терміну тримання Антоненка під вартою до 23 жовтня. Також суд відхилив клопотання про взяття на поруки.

28 вересня суд привів до присяги присяжних у судовому засіданні. Пізніше прокуратура зачитала обвинувальний акт, де йдеться, зокрема, що замовники та організатори на сьогодні не встановлені.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

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У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі: сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

4 вересня суд почав розгляд провадження по суті.