Справа Шеремета: суд продовжує слухання справи по суті

Шевченківський районний суд Києва 28 вересня продовжив судове засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

Попередньо на засіданні планують привести до присяги присяжних і зачитати обвинувальний акт.

Раніше основними присяжними обрані Григорій Фірсов (фізична особа-підприємець, арбітражний керуючий); Наталя Глоба (не працює, домогосподарка); Юрій Михайленко (пенсіонер).

Запасними стали Юрій Федоренко (ФОП, сфера діяльності – управління нерухомим майном) та Людмила Яковенко (не працює, раніше працювала в банківській сфері).

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних у справі: сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

4 вересня суд почав розгляд провадження по суті.