Основних присяжних у справі Шеремета визначило жеребкування – захист Антоненка

Жеребкування, яке відбулося 9 вересня, визначило основну трійку присяжних у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, а також двох запасних присяжних, які в разі потреби можуть замінити когось із основних. Про це повідомила юридична фірма «Сенс Україна», співробітники якої здійснюють захист підозрюваного Андрія Антоненка.

Основними присяжними обрані Григорій Фірсов (фізична особа-підприємець, арбітражний керуючий); Наталя Глоба (не працює, домогосподарка); Юрій Михайленко (пенсіонер).

Запасними стали Юрій Федоренко (ФОП, сфера діяльності – управління нерухомим майном) та Людмила Яковенко (не працює, раніше працювала в банківській сфері).

Наступне засідання суду, в якому братимуть участь троє основних присяжних, призначене на 28 вересня.

25 серпня Шевченківський районний суд Києва призначив до розгляду справу щодо обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета.