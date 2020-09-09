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09 вересня 2020, Київ 20:30
Новини | Політика

Основних присяжних у справі Шеремета визначило жеребкування – захист Антоненка

Андрій Антоненко в залі суду, Київ, 25 серпня 2020 року

Жеребкування, яке відбулося 9 вересня, визначило основну трійку присяжних у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, а також двох запасних присяжних, які в разі потреби можуть замінити когось із основних. Про це повідомила юридична фірма «Сенс Україна», співробітники якої здійснюють захист підозрюваного Андрія Антоненка.

Основними присяжними обрані Григорій Фірсов (фізична особа-підприємець, арбітражний керуючий); Наталя Глоба (не працює, домогосподарка); Юрій Михайленко (пенсіонер).

Запасними стали Юрій Федоренко (ФОП, сфера діяльності – управління нерухомим майном) та Людмила Яковенко (не працює, раніше працювала в банківській сфері).

Справа Шеремета: в суді обрали присяжних – відео
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Справа Шеремета: в суді обрали присяжних – відео

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Наступне засідання суду, в якому братимуть участь троє основних присяжних, призначене на 28 вересня.

25 серпня Шевченківський районний суд Києва призначив до розгляду справу щодо обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

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