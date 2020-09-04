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04 вересня 2020, Київ 15:14
Новини | Події

Справа Шеремета: суд оголосив перерву в засіданні до 28 вересня

Акція на підтримку обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета

Шевченківський районний суд Києва відклав засідання в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета до 28 вересня, передає кореспондент Радіо Свобода.

Перелік з обраних присяжних передадуть на автоматизований розподіл, який визначить трьох основних присяжних і двох додаткових.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних. Це сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

4 вересня суд почав розгляд провадження по суті.

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