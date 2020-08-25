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25 серпня 2020, Київ 20:18
Новини | Політика

Справу Шеремета розглядатиме суд присяжних

Акція на підтримку Яни Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка, Київ, 25 серпня 2020

Шевченківський районний суд Києва призначив на 4 вересня перше засідання по суті в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Відповідне рішення суд ухвалив на підготовчому засіданні, передає кореспондент Радіо Свобода. Провадження розглядатиме суд присяжних.

Запобіжний захід для обвинувачених залишився незмінним. Андрій Антоненко перебуватиме під арештом до 23 жовтня. Юлія Кузьменко залишиться під домашнім арештом, а запобіжним заходом Яни Дугарь і надалі буде застава.

Прокуратура відмовилася коментувати рішення суду.

Антоненко, Кузьменко, Дугарь – фотодосьє
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Антоненко, Кузьменко, Дугарь – фотодосьє

Печерський районний суд Києва продовжив терміни запобіжного заходу підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета – Яні Дугарь, Юлії Кузьменко й Андрієві Антоненку

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. У грудні 2019 року поліція вперше назвала імена підозрюваних. Це сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

Також правоохоронці згадували імена Інни та Владислава Грищенків, які «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета»

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