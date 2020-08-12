Справа Шеремета: апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Антоненку

Апеляційний суд Києва 12 серпня вирішив відхилити клопотання захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка про зміну запобіжного заходу і залишив його під вартою.

Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, засідання суду було фактично закритим, адже в залу судових засідань не допускали вільних відвідувачів і представників ЗМІ. В коридорі велася пряма трансляція.

У суді пояснили такі обмеження карантинними заходами, які діють у країні через розповсюдження коронавірусної інфекції.

Напередодні київський апеляційний суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрювану в справі Шеремета Юлію Кузьменко, яку утримували під вартою з грудня 2019 року.

17 липня Печерський районний суд Києва залишив під вартою Андрія Антоненка ще на два місяці.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко.

Вони заявляють про непричетність до вбивства. Слідство щодо замовників та організаторів цього злочину триває.

Дугарь перебуває на волі після виплаченої за неї застави.