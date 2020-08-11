Справа Шеремета: підозрювану Кузьменко відпустили під цілодобовий домашній арешт

Київський апеляційний суд відпустив підозрювану в «справі Шеремета» Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт.

16 липня суд першої інстанції продовжив арешт Кузьменко до 13 вересня. Її утримували під вартою з грудня 2019 року.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. Слідство щодо замовників та організаторів цього злочину триває.

Дугарь перебуває на волі після виплаченої за неї застави, Кузьменко наразі залишається під арештом.