Чи відмовлялася Яна Дугарь від поліграфу? МВС і захист обмінялися обвинуваченнями

У четверті роковини загибелі Павла Шеремета, 20 липня, пресконференції правоохоронців не було. Слідство заявило, що зібрали всі докази і справа готова для розгляду у суді. Але до журналістів вийшли адвокати однієї з підозрюваних по цьому злочину – Яни Дугарь і заявили, що клопочуть про закриття провадження.

Між слідством та адвокатами підозрюваних у справі щодо вбивства Шеремета триває перепалка у звинуваченнях щодо затягування. В МВС кажуть, що захист затягує процес ознайомлення із зібраними матеріалами. А от адвокати заявляють про затягування із допуском до всіх матеріалів.

Зрештою, за клопотанням прокурорів суд взагалі обмежив стороні захисту строки для ознайомлення із матеріалами, на яких ґрунтуватиметься обвинувачення в суді, до 14 серпня.

Яна Дугарь, за рішенням Апеляційного суду Києва, який раніше зняв електронний браслет із неї, перебуває на волі після внесеної за неї грошової застави.

Інших фігурантів – волонтерку та лікарку Юлію Кузьменко 16 липня суд залишив під вартою до 13 вересня, а 17 липня музиканта і ветерана бойових дій Андрія Антоненка було вирішено тримати під арештом наступні два місяці.

Захист Дугарь заявляє про фальсифікацію справи

Адвокати Яни Дугарь 20 липня вийшли до журналістів із повідомленням, що вимагають від прокурорів закриття кримінального провадження щодо підзахисної за відсутності доказів щодо неї.

Адвокати поділилися частиною інформації зі справи, зібраної слідством і висловили переконання, що підстав для обвинувачень Яни Дугарь немає.

Як докази наводять покази свідків, які розповідають про те, що Яна Дугарь працювала в зоні АТО у той період, який зазначений у підозрі.

«Попри тих 5 свідків, яких ми знайшли, ми виявили серед тих декількох десятків свідків (яких допитало слідство – ред.) ще чотири, які сказали: «Ми таку дівчину пам’ятаємо», – заявив адвокат Віталій Коломієць.

Щодо експертизи ходи, яку слідство долучило як доказ, то захист вважає її неналежною і адвокати готові пояснювати, чому.

«Коли нам відкрили матеріали, ми звернулися в Мін'юст. В експертизі від 12.11.2019 року ми взяли один в один висновок, зробили кілька адвокатських запитів і Міністерство юстиції нам дало лист за підписом міністра, в якому написано: «За даними реєстру, методика, яка визначає порядок психологічного аналізу на предмет виявлення та порівняння індивідуальних психологічних, кінематичних та динамічних особливостей рухової моторики невербальної поведінки людини відсутня». Більше того, Мін'юст зазначає, що вказана методика навіть не подавалася на реєстрацію, тобто її вигадали», – зазначає Адвокат Коломиєць.

МВС: Дугарь не має беззаперечного алібі

В МВС не забарилися із відповіддю. Поки тривала пресконференція, на офіційному сайті з’явилася публікація про те, що Яна Дугарь за результатами слідства не має беззаперечного алібі.

Також перерахували докази слідства, за якими її вважають «розвідницею», яка фотографувала камери відеоспостереження, а ще відреагували на заяви сторони захисту.

«Сумнівними є свідчення чотирьох знайомих Дугарь, які впевнено пам’ятають, що 15-18 липня 2016 року вона перебувала у шпиталі міста Покровськ. З 47 допитаних осіб, які проходили службу у вказаному шпиталі, жодна особа не підтвердила її перебування на службі у час вчинення злочину. З 101 допитаних осіб, що перебували на лікуванні в шпиталі, пригадують медичну сестру на ім’я Яна – 6 осіб, хоча четверо з них взагалі не перебували на лікуванні 15 та 18 липня 2016 року», – йдеться у повідомленні МВС.

У МВС вважають, що «підозрювана схильна до обману, приховування певних обставин свого життя, а тому її твердження про неможливість участі у злочині потрібно піддавати сумніву».

А ще зазначають, що Яна Дугарь відмовилася брати участь у слідчих діях, зокрема таких, як надання зразків почерку для проведення почеркознавчої експертизи, проходження судово-психологічної експертизи з використанням поліграфу.

Радіо Свобода запитала в захисників Яни Дугарь, чи це відповідає дійсності.

Захист про поліграф та зразки почерку

Адвокат Денис Ломанов каже, що підзахисна пройшла судово-психологічну експертизу з використанням поліграфу з ініціативи сторони захисту ще до того, як це питання порушили слідчі. А в постанові слідчих не було вказано мотивування, зазначає адвокат.

«Ми задавали питання: мотивуйте, будь ласка, для чого потрібно провести дану експертизу. Все мотивування зводилося до того, що «слідчий так вирішив», без жодного обґрунтування. Коли ми ставили питання: навіщо у справі про навмисне вбивство судова почеркознавча експертиза, обґрунтуйте цю постанову і Яна надасть зразки почерку, обґрунтування не було. Тож МВС перекручує дані факти», – відповів Денис Ломанов.

Він додав, що в січні у 66-му мобільному госпіталі у Покровську провели слідчий експеримент, де Яна Дугарь показувала свій пункт медсестри, де вона працювала, жила, з ким спілкувалася, а також проходила допит.

Захист Яни Дугарь переконаний, що справу намагаються якнайшвидше «запихнути до суду», аби слухати її роками, через що увага до неї почне падати.

Водночас раніше захисник Андрія Антоненка заявляв, що адвокати навпаки зацікавлені у швидшій передачі справи до суду, аби довести невинуватість клієнта.

«Ми зацікавлені якнайшвидше розглядати справу у суді, щоб невинуваті особи не сиділи дарма за ґратами», – зазначав адвокат Станіслав Кулик у коментарі «Українській правді».

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Підозрювані Андрій Антоненко (Riffmaster), Яна Дугарь та Юлія Кузьменко заявляють про непричетність до вбивства. 2 липня в поліції повідомляли, що «справа Шеремета» готова для передачі до суду.

20 липня минули четверті роковини вбивства журналіста Павла Шеремета.