Ексгенпрокурор Шокін: організація вбивства журналістів Шеремета і Гонгадзе – справа рук однієї людини

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін (2015–2016 роки) заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, що попри велику різницю в часі вважає винуватцем організації вбивств журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета одну і ту ж людину.

«На мій погляд, до цього причетна одна людина – і до того вбивства, і до іншого. Я так дійсно сказав раніше, і я такої думки й зараз... Я вважав і вважаю, якщо інше поки не доказано, то моя версія – права. Я вважаю, що це зробила, організувала одна людина, виконавці могли бути інші», – сказав Віктор Шокін.

Він відмовився вказати, хто саме є цією людиною, зазначивши, що поки не настав час.

«Я вам обіцяю, що, якщо я напишу книгу, то в ній буде про це», – додав Шокін.

На запитання про мотиви вбивства Шокін відповів: «Якщо я скажу про мотиви, ви здогадаєтеся, хто це. Все буде колись розказано, я пообіцяв. Я почекаю ще трошки, якийсь час, дуже недовгий, і я скажу дуже багато. І про Кравченка, і про це вбивство (Павла Шеремета – ред.), і про Гонгадзе, те, що нам не дали закінчити, до кінця не довели».

Раніше в інтерв’ю виданню «Гордон» Віктор Шокін вже робив схожі заяви про те, що замовником вбивства журналістів Гонгадзе і Шеремета є одна особа. Тоді він казав, що ця людина була представником влади і перебуває в Україні.

Засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили його тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належали Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Поховали тіло вбитого журналіста 22 березня 2016 року в Києві.

Замовники вбивства досі не встановлені.

20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва загинув журналіст «Української правди» Павло Шеремет. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. 2 липня в поліції повідомляли, що «справа Шеремета» готова для передачі до суду.

Слідство щодо замовників та організаторів цього злочину триває.