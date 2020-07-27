Розгляд апеляції на продовження арешту Антоненка перенесли на 3 серпня – адвокат

Розгляд апеляційної скарги на продовження арешту ветерана бойових дій, музиканта Андрія Антоненка, який є фігурантом справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, перенесли на наступний тиждень. Про це у фейсбуці повідомив адвокат Леонід Маслов.

За його словами, судове засідання перенесли з сьогоднішнього дня на 3 серпня, на 13:40.

17 липня Печерський районний суд Києва залишив під вартою Андрія Антоненка ще на два місяці.

Інших фігурантів – волонтерку та лікарку Юлію Кузьменко 16 липня суд залишив під вартою до 13 вересня, а військовий медик Яна Дугарь перебуває на волі після виплаченої за неї застави.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. Слідство щодо замовників та організаторів цього злочину триває.