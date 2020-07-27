Розгляд апеляції на продовження арешту Антоненка перенесли на 3 серпня – адвокат

Розгляд апеляційної скарги на продовження арешту ветерана бойових дій, музиканта Андрія Антоненка, який є фігурантом справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, перенесли на наступний тиждень. Про це у фейсбуці повідомив адвокат Леонід Маслов.
За його словами, судове засідання перенесли з сьогоднішнього дня на 3 серпня, на 13:40.
17 липня Печерський районний суд Києва залишив під вартою Андрія Антоненка ще на два місяці.
Інших фігурантів – волонтерку та лікарку Юлію Кузьменко 16 липня суд залишив під вартою до 13 вересня, а військовий медик Яна Дугарь перебуває на волі після виплаченої за неї застави.
Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. Слідство щодо замовників та організаторів цього злочину триває.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ