Справа Шеремета: двом фігурантам вручили обвинувальні акти, Дугарь від нього відмовилася – адвокати

Підозрювана в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, лікарка та волонтерка Юлія Кузьменко 18 серпня отримала обвинувальний акт, повідомив журналістам її адвокат Тарас Безпалий.

«Це документ, на підставі якого суд буде розглядати обвинувачення відносно Кузьменко, Дугарь і Антоненка, вивчати докази, допитувати свідків, заслуховувати обвинувачення і в подальшому йти до нарадчої кімнати з метою винесення вироку по справі», – сказав Безпалий.

Адвокат іншого підозрюваного, ветерана та музиканта Андрія Антоненка Станіслав Кулик підтвердив інформаційному агентству «Укрінформ», що він також отримав обвинувальний акт.

Натомість адвокати іншої підозрюваної, військової медсестри Яни Дугарь розповіли, що вона відмовилася отримувати акт, оскільки її захисту не надали доступ до всіх документів у справі.

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«Перед тим, як особу обвинувачувати, їй мають бути відкриті всі документи. Всі, все, що слідчі збирали протягом розслідування цього злочину. Сторона захисту шляхом проведення певних дій зі збору доказів, надсилання запитів, отримала документи, які свідчать про те, що слідчі зверталися до інших експертів», – заявив один із захисників Дугарь Микола Ореховський.

Водночас адвокат зазначив, що не отримувати обвинувальний акт також є способом захисту в справі.

«Ми тим самим висловлюємо свою незгоду з порушенням закону, з порушенням нашого права на захист, до якого входить право отримати доступ до всіх документів, а не тільки тих, які прокуратура вважає, що нам можна відкрити. А ті, які їм невигідні, вони нам не відривають», – сказав він.

Інший адвокат Дугарь, Віталій Коломієць, назвав вручення обвинувального акту в такому вигляді незаконним.

«Толерувати чергове порушення закону не будемо, в незаконній дії участі брати не стали. Обвинувальний акт проти Яни Дугарь лишився в прокурора», – зазначив він на своїй фейсбук-сторінці.

Апеляційний суд Києва 12 серпня відхилив клопотання захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка про зміну запобіжного заходу і залишив його під вартою. За день до того іншу підозрювану Юлію Кузьменко суд відпустив з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства. Слідство щодо замовників та організаторів цього злочину триває.