«Справа Шеремета»: захист Дугарь клопоче про закриття кримінального провадження щодо неї

Адвокат Микола Ореховський заявив, що захист направив клопотання до Офісу генерального прокурора про закриття кримінального провадження щодо підзахисної Яни Дугарь, яку слідство підозрює у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Таку вимогу адвокати мотивують відсутністю доказів щодо причетності Яни Дугарь до злочину.

«Прокуратура за результатами нашого клопотання має дати постанову, в якій вони мають обґрунтовано зазначити мотиви, чому вони вважають, що наше клопотання не слід задовольняти, чим підтверджено, що є достатньо зібраних відомостей, аби відправляти обвинувачення відносно Яни Дугарь до суду», – зазначив адвокат.

Адвокат повідомив, що клопотання захист відправив поштою, бо через карантин канцелярія не працює в звичайному режимі.

«Прокуратура має розглянути протягом трьох днів. Ми відправили клопотання поштою, завтра воно має бути у прокурора», – пояснив адвокат Ореховський.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ наголошують на тому, що, за результатами слідства, у Яни Дугарь немає беззаперечного алібі, яке підтверджує неможливість її співучасті у вбивстві журналіста Павла Шеремета. У МВС вважають, що «підозрювана схильна до обману, приховування певних обставин свого життя, а тому її твердження про неможливість участі у злочині потрібно піддавати сумніву».

Яна Дугарь, за рішенням Апеляційного суду Києва, який раніше зняв електронний браслет із неї, перебуває на волі після виплаченої за неї застави. Щодо неї судом застосовані певні вимоги: вона не може спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними та зобов’язана прибувати на кожен виклик слідчого, прокурора або суду.

Інших фігурантів – волонтерку та лікарку Юлію Кузьменко 16 липня суд залишив під вартою до 13 вересня, а 17 липня музиканта і ветерана бойових дій Андрія Антоненка було вирішено тримати під арештом наступні два місяці.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Підозрювані Андрій Антоненко (Riffmaster), Яна Дугарь та Юлія Кузьменко заявляють про непричетність до вбивства. 2 липня в поліції повідомляли, що «справа Шеремета» готова для передачі до суду.

Сьогодні – четверті роковини вбивства журналіста Павла Шеремета.