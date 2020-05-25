Справа Шеремета: суд змінив на заставу запобіжний захід Яні Дугарь

Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, волонтерки та військової медсестри Яни Дугарь із нічного домашнього арешту на заставу в 168 тисяч гривень.

Таке рішення суд ухвалив ввечері 25 травня, задовольнивши клопотання прокурорів.

Яна Дугарь заявила під стінами суду, що наразі не зможе виплатити цю заставу. Також вона наголосила, що прокуратура не має ніяких доказів її причетності до цього злочину.

Прокурори, тим часом, не прийшли на засідання щодо зміни запобіжного заходу Яні Дугарь.

Також 25 травня цей суд продовжив на два місяці тримання під вартою для іншого підозрюваного у справі Андрія Антоненка (Riffmaster). Арешт йому продовжили до 23 липня.

На 25 травня також було призначене засідання щодо запобіжного заходу третій підозрюваній у справі, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко.

На початку засідання її адвокат Тарас Безпалий заявив про відвід судді Печерського районного суду Києва Віталію Писанцю, який розглядає клопотання про продовження тримання Кузьменко під вартою. Адвокат пояснив що має сумніви щодо його неупередженості.

Для розгляду відводу собі – суддя оголосив перерву в засіданні, однак не уточнив, скільки вона триватиме.

Адвокат Безпалий пояснює, що відвід Писанцю має розглядати інший суддя, та що наразі Печерський суд визначає, хто саме з його суддів та коли саме розглядатиме відвід.

Журналістів на всі три засідання не пустили, натомість суд організував онлайн трансляцію всіх цих засідань.

Під час судових засідань щодо Антоненка, Дугарь і Кузьменко під стінами Печерського суду почалася акція протесту з вимогою припинити їхнє судове переслідування та тримання під вартою й домашнім арештом.

Пізніше, о 19:00, рідні та друзі трьох підозрюваних скликали акцію протесту під Офісом президента з вимогою дотримуватися справедливості та законності у справі Шеремета.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.