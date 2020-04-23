Справа Шеремета: у Нацполіції підтвердили обшуки в будинку співмешканця Кузьменко

Нацполіція здійснює обшуки в будинку співмешканця медика Юлії Кузьменко – цю інформацію Радіо Свобода підтвердила речниця поліції Оксана Блищик.

«Сьогодні слідчі Головного слідчого управління проводять слідчі дії, санкціоновані судом у помешканні співмешканця Юлії Кузьменко», – сказала вона.

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Представниця Нацполіції не стала уточнювати деталі, пославшись на те, що їх має надавати Головне слідче управління. Вона також не має інформації щодо того, чи обшук вже завершено.

Вранці 23 квітня адвокат Кузьменко Тарас Безпалий повідомив на своїй Фейсбук-сторінці, що в її будинку о 6:20 ранку почалися обшуки. Він уточнив, що підставою стала ухвала Печерського суду у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Обшуки, за словами Безпалого, відбуваються за місцем прописки Кузьменко.

«Справа стерильна від доказів, шукають бодай щось», – прокоментував він.

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Від моменту затримання 12 грудня минулого року фігуранти справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко перебувають під вартою, а ще одна підозрювана – Яна Дугарь – під нічним домашнім арештом. Наприкінці січня генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідству у цій справі не вистачає доказів для того, аби передати до суду обвинувальний акт, а президент Володимир Зеленський застеріг, що якщо слідчі помилилися, то мусять «як мінімум, вибачитись».

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військова медик Яна Дугарь та лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко. За даними МВС, подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».