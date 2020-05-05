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05 травня 2020, Київ 18:17
Новини | Події

Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою

Згідно з рішенням, Антоненко залишатиметься під вартою до 1 червня

Київський апеляційний суд залишив під вартою музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка, підозрюваного у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє пресслужба суду у фейсбуці, 5 травня колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу захисту Антоненка, а ухвалу Печерського райсуду Києва – без змін.

Згідно з рішенням, Антоненко залишатиметься під вартою до 1 червня.

Від моменту затримання 12 грудня минулого року фігуранти справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко перебувають під вартою, а ще одна підозрювана – Яна Дугарь – під нічним домашнім арештом.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. За даними МВС, також подружжя Грищенків – Інна та Владислав – «становлять оперативний інтерес для слідства у справі Шеремета».

Антоненко, Кузьменко, Дугарь – фотодосьє
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Антоненко, Кузьменко, Дугарь – фотодосьє

Печерський районний суд Києва продовжив терміни запобіжного заходу підозрюваним у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета – Яні Дугарь, Юлії Кузьменко й Андрієві Антоненку

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