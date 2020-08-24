Положинський відмовився приймати орден від Зеленського та нагадав йому про справу Шеремета

Український музикант Олександр Положинський відмовився приймати від президента Володимира Зеленського орден «За заслуги» ІІІ ступеня. Про це він говорить у зверненні, опублікованому в фейсбуці.

«Сьогодні, повернувшись із Маршу захисників, присвяченого 29-й річниці незалежності України, я дізнався, що ви нагородили мене орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Принаймні мені показали опублікований в інтернеті указ за вашим підписом, в якому є моє ім’я. З цього приводу я й хочу вам сказати… Сьогодні, коли ми йшли в колоні, ми також згадували про людей, яких безпідставно, принаймні, жодного разу ще не було наведено дійсно вагомого доказу якоїсь їхньої провини, звинувачують у вбивстві – у тяжкому злочині. Це мій друг і колега – музикант Андрій Ріффмастер Антоненко, це доктор Юлія Кузьменко, це військовий медик Яна Дугарь. От ці люди дійсно заслуговують на нагороди, хоча б тому, що вже більш як пів року вони потерпають від беззаконня. І, в тому числі, ваше ім’я замішане у цій справі, тому що за вашої участі було проведено брифінг, де людей безпідставно було названо вбивцями – без суду, без слідства, без доказів», – заявив Положинський.

Він додав, що нагород у нього достатньо. Зокрема, музикант наголосив, що нагородою для нього є концерти та його публіка. А також ті відзнаки, які він отримував від військових на фронті, виступаючи там для них.

Положинського нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня указом президента від 21 серпня.