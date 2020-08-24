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24 серпня 2020, Київ 21:19
Фотогалереї

День Незалежності України: фото з «Маршу захисників» у Києві

24 серпня Україна відзначає 29-у річницю Незалежності​. У День Незалежності України не було військового параду, а офіційні урочистості відбувалися на Михайлівській та Софійській площах.

Зранку президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті полеглих захисників України, виступив із промовою та вручив державні нагороди. У фіналі офіційної частини українські артисти виконали попурі з популярних пісень.

Тим часом у парку ім.Шевченка стартували дві багатотисячні акції – «Марш захисників України» та «Хода ветеранів». Вулицями Києва пройшли учасники війни на Донбасі, родичі тих, хто віддав життя за Україну, медики, волонтери та деякі політики.

29 День Незалежності у Києві відзначили велелюдним віче на Майдані Незалежності. Більше світлин сьогоднішніх подій у фоторепотажі Радіо Свобода.
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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