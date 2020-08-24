День Незалежності 2020: промова Зеленського, «Шльопки» та Марш захисників

24 серпня 2020-го українській незалежності виповнюється 29.

Цього року, як у 2019-му, на честь національного свята у Києві не було військового параду, натомість відбувся спільний виступ українських зірок, який, як і минулого року, ознаменувався скандалом.

Чому? Та як різні регіони України зустріли чергову річницю незалежності? Про це в огляді Радіо Свобода.

9 ранку. Київ. Михайлівська площа. Повз стіну пам’яті рухається колона. На її чолі – президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою, позаду них – рідні тих, хто загинув на Донбасі, захищаючи Україну від наступу російських гібридних сил, а також голова ОП Андрій Єрмак.

Колона рухається повільно і мовчки. Час від часу президент зупиняє погляд на обличчях тих, хто дивиться на нього з фотографій, і зрештою разом з першою леді кладе перед ними квіти та закликає країну вшанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Наступні 500 метрів до Софійської площі Володимир Зеленський проводить у спілкуванні з рідними полеглих захисників. Суть розмови не чути, але в якийсь із моментів чітко долинає, як він говорить своїй співрозмовниці: «Це – життя».

Олена Зеленська тим часом зітхає: чи то від почутого, чи то від утоми.

У цей же час за півтора кілометри звідси – у парку Тараса Шевченка – збираються люди. Багато з них – у військовій формі. Це – колишні військові та добровольці, які захищали Україну на Донбасі, а тепер збираються вирушити вулицями Києва святковою ходою на честь 29 річниці незалежності України.

«Найважливіше – Україна. Ми – тут, бо ми були там. І ми хотіли, щоб те, що ми починали, щоб ми це не профукали. І тому ми тут. Це – перше. І друге – сьогодні 29 років незалежності», – пояснює один із присутніх.

Тим часом на Софійській площі в оточенні вищого керівництва країни, священнослужителів та військових президент Володимир Зеленський розпочинає свою святкову промову.

«Сьогодні, 29-й день поспіль, у мене і всієї нашої України ранок дійсно добрий... сьогодні – 29 днів, як на сході України в нас немає бойових втрат, – наголошує він, помітно акцентуючи увагу саме на числі «29». – І сьогодні, у 29-й день перемир’я, у 29-ту річницю незалежності України ми всі просимо Бога лише про одне – нехай дні тиші стануть місяцями. Місяці – роками. Роки – століттями, а потім тисячоліттями».

Як і попереднього року, святкування Дня незалежності нині відбувається без військового параду. І причина його відсутності зараз – не лише епідемія коронавірусу.

«...Наша військова техніка – сьогодні на сході. І я впевнений, що саме так і має бути. Бо танки, бронетранспортери, літаки – це не атракціон для киян і гостей столиці. В країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках, техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій. Там, де вона зараз потрібна. І тільки так і має бути, якщо ми поважаємо власну армію. А парад у нас обов’язково буде у майбутньому. Парад української перемоги. Коли ми повернемо всіх наших людей і всі наші території, коли на нашій землі буде сталий мир, ми зробимо великий парад усіх наших військ і техніки. Парад, після якого більше ні в кого навіть не виникне думки порушити мир в Україні, посягнути на її свободу та незалежність», – пояснює президент Зеленський.

У своїй промові він також згадує:

про боротьбу з коронавірусом, бажаючи українцям «хворіти» лише футболом на трибунах, музикою на концертах та мандрівками нашою чудовою країною»;

про важливість національної єдності, але водночас наголошує, що декому «не варто плутатися під ногами», бо «у вас було багато років, аби щось зробити. Люди поставили вам оцінку. Прийміть це»;

про важливість повернення будь-якого українця, бо «кожна мама хоче, щоб усі її діти завжди були вдома».

У якийсь із моментів у промові Зеленського можна почути офіційне гасло цьогорічної виборчої кампанії «Слуг народу» на місцевих виборах «Україна – це ти».

«Україна – це ти. Україна починається з тебе. Все твоє. Твої домівка, подвір’я, вулиця, село або місто, твоя область, а отже – і твоя країна, – говорить президент та закликає: – Відчуй, що ти не телеглядач, а безпосередній творець нової країни. Зрозумій, що Україна багатоманітна та багатогранна, де «багато» – це від слова «багатство». Багатство України».

Завершивши свій виступ Володимир Зеленський розпочинає вручення державних відзнак, нагород та звань. Окрім військових їх також отримали співаки Dzidzio та Сергій Міхалок: обоє стали «заслуженими артистами України».

Нагороджуючи першого, президент сказав: «Я тебе вітаю. Гімн, звичайно, це вищий пілотаж», а Міхалку зазначив: «Дякую тобі, ти молодець».

«Нам є ким і чим пишатися, у нашої країни багато скарбів. У нашої країни багата історія. Особливо музична історія незалежності», – зрештою наголосив президент, анонсувавши таким чином виступ українських зірок.

Протягом цього міні-концерту Володимир Зеленський багато усміхався, аплодував і навіть підтанцьовував у ритм музиці.

Однак, такий святковий перфоманс сподобався не всім. Одна з причин – підбір зірок, адже серед артистів, які виступали у святковому шоу до Дня Незалежності України, зокрема, опинились:

Олег Винник, який раніше відзначився неоднозначними висловлюваннями про Крим та участю у російському флешмобі «ВсемМир», у якому фігурували російські культурні діячі, які свого часу підтримали анексію українського півострова.

Потап, який у червні 2014-го, стоячи у спідній білизні на концерті у Москві, заявляв: «Офіційно заявляю від імені усіх українських артистів: Росія, спасибі, що ви нас приймаєте».

гурт «Время и Стекло», який після анексії криму та початку бойових дій на Донбасі неодноразово виступав з концертами у Росії, зокрема, на врученні музичних премій;

Ще одна причина невдоволення – мова пісень, адже низка з них виконувались російською мовою. Наприклад, багато невдоволених відгуків торкнулися композиції «Шльопки».

Співачка Ольга Полякова, репертуару якої і належить ця пісня, також потрапила у центр обговорення через виступ на святковому концерті. Усе через своє занадто відверте вбрання.

Імпровізований вагон потягу, на якому виступала Вєрка Сердючка, теж викликав зауваження:

Як і доречність вбрання учасників її колективу під час заходу такого рівня:

Окремий скандал розгорівся навколо правомірності використання окремих композицій. Так, у «Океані Ельзи» заявили про те, що не давали згоди на виконання під час святкового концерту їхньої композиції «Там, де нас нема» та зажадали пояснень від Офісу президента України.

Про подібну проблему з імовірним порушенням авторських прав заявили також представники гурту «Бумбокс» та екс-фронтмен гурту «Тартак» Олександр Положинський:

Однак найбільшим зауваженням від тих, хто не оцінив святкового виступу до Дня Незалежності, було те, що подібні перфоманси недоречні як елемент офіційної частини святкувань у нинішніх умовах. Тим паче, коли зовсім неподалік – у парку Шевченка – люди у цей же час розповідали трагічні історії своїх рідних, котрі загинули на Донбасі, захищаючи Україну.

На момент публікації цього матеріалу офіційної реакції Офісу президента або його представників на вищезгадану критику, що стосувалась організації заходів на честь відзначення 29 річниці незалежності, не було оприлюднено.

А як святкували цей день у інших регіонах України?

А як відсвяткували 29 річницю української незалежності ви? Напишіть нам у коментарях.