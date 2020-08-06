«Слуга народу» почала передвиборчу кампанію з гаслом «Україна – це ти»

Партія «Слуга народу» розпочала передвиборчу кампанію на місцевих виборах із гаслом «Україна – це ти», повідомила заступниця голови фракції політсили в парламенті Євгенія Кравчук.

«І вперше за 29 років незалежності це не просто красиві слова. «Слуга народу» завершила процес децентралізації і відтепер питання розвитку громад, міських чи сільських – вирішуватимуться не в Києві, а на місці. Тобто українці зможуть обрати на місцевих виборах реальну владу, яка матиме гроші і повноваження зробити життя в містах і селах кращим», – написала Кравчук у фейсбуці 6 серпня.

15 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Документ передбачає, що вибори в анексованому Криму і на окупованих територіях Донбасу «не призначаються і не проводяться».