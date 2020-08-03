Кличка на виборах мера Києва готові підтримати майже 42% жителів столиці – опитування

Мера Києва Віталія Кличка на виборах міського голови готові підтримати 41,7% жителів столиці, йдеться в соціологічному дослідженні групи «Рейтинг».

На другому місці йде ведучий Сергій Притула (11,6%), далі – народна депутатка зі «Слуги народу» Ірина Верещук (9,4%), підприємець Андрій Пальчевський (9%) та народний депутат з «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко (5,4%).

Серед партій найбільше голосів на виборах до міської ради набрала б «Європейська солідарність» (19,8%). За нею йдуть «Слуга народу» (19,3%), «УДАР» (17,1%), «Опозиційна платформа – За життя» (8%), «Батьківщина» (5,7%), «Партія Шарія» (5%), «Голос» (4,6%), «Перемога Пальчевського» (4,5%), «Сила і честь» (3%) та «Свобода» (2,5%).