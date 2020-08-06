Місцеві вибори за новими правилами: як правильно проголосувати?

На 25 жовтня 2020 року Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів по всій Україні. У цей день виборці обиратимуть мерів, депутатів 22 обласних рад, 119 районних, а також міських, селищних і сільських. У Києві, окрім виборів міських голови і ради, відбудуться вибори районних у місті рад.

Тепер вибори відбуватимуться за нормами нового Виборчого кодексу України. Відтак змінюються правила гри у порівнянні з попередніми виборами до місцевих органів влади, які відбулися у 2015 році. Зокрема, запроваджується система відкритих партійних списків, скорочується кількість депутатів та розширюються можливості щодо їхнього відкликання.

Вибори до міських, районних, сільських та селищних рад у населених пунктах, де мешкають менше від 10 тисяч виборців, відбуватимуться, як і раніше, за мажоритарною системою відносної більшості. В одному окрузі можуть обратися від двох до чотирьох депутатів. Переможе кандидат, який набере найбільшу кількість голосів.

Так само за мажоритарною системою відносної більшості, обиратимуться сільські, селищні, міські голови та сільські старости населених пунктів, що нараховують менше від 10 тисяч виборців.

Голів у населених пунктах, де є більше ніж 10 тисяч виборців, обиратимуть за мажоритарною системою абсолютної більшості. Тобто перемогу отримує той кандидат, який отримає більше від 50% голосів.

Крім того, для населених пунктів, що налічують понад 10 тисяч виборців, Виборчий кодекс запроваджує систему відкритих списків. За нею обиратимуться депутати районних, районних в містах, міських, сільських та селищних рад із відповідною кількістю виборців, а також до обласних рад. Утім, тут не буде можливості для самовисування кандидатів. Висувати зможуть тільки політичні партії. Під час укладання списків кандидатів партії мають дотриматися гендерного балансу – мінімум 40% представників однієї статі.

Відкриті списки

Мажоритарна система не нова для українців. Хід голосування лишатиметься таким, як і раніше. А от принципи вибору за відкритими партійними списками – є новиною для виборців країни.

Кожна партія формуватиме два типи списків кандидатів. Перший – єдиний для міста (району, області) та кілька окремих для територіальних виборчих округів. До цього списку входять усі кандидати, яких партія висунула в межах міста (району, області). Партія самостійно встановлює черговість розміщення кандидатів у ньому. В єдиному списку партії може бути стільки кандидатів, скільки депутатів нараховується в місцевій раді

Другий тип списків від партій – це списки для окремих територіальних виборчих округів, куди розподілять кандидатів із загального списку (окрім першого номера). У таких виборчих списках число кандидатів не може бути меншим за 5 і більшим за 12 осіб. Висунуті партією кандидати до місцевої ради не можуть дублюватися в різних територіальних списках.

Як голосувати?

Бюллетень для голосування за відкритими списками матиме перелік і номери усіх партій, які беруть участь у виборах і поле для позначки виборця. Під назвою кожної партії буде перелік прізвищ та номерів кандидатів із регіонального виборчого списку цієї партії. Також бюллетень матиме поле для написання номера кандидата в депутати з регіонального списку.

Тобто спочатку треба буде обрати партію, як і раніше, поставивши позначку у клітинці напроти назви партії. А далі треба буде визначитися і з конкретним кандидатом від цієї партії, вписавши номер обраного зі списку. Якщо такий номер не вказати, то буде врахований тільки голос за партію.

Партія отримає мандат, якщо подолає 5-відсотковий бар'єр. В такому разі кандидат під першим номером у цьому списку гарантовано отримає депутатський мандат.

Кандидати, які наберуть 25 відсотків і більше від виборчої квоти голосів свого округу, потрапляють на початок списку в порядку зменшення кількості голосів за них. У разі отримання рівної кількості голосів, черговість кандидатів залишиться такою, яка була визначена партією на момент балотування. Після кандидатів, які пройшли до ради за квотою, решту розміщують в черговості, визначеній партією.

Виборча квота – це кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата. Виборчу квоту визначає територіальна виборча комісія. Для цього їй треба буде загальну кількість голосів за ті партії, які здобули не менше 5 відсотків голосів виборців і тепер беруть участь у розподілі мандатів, поділити на кількість мандатів.

Кількість мандатів, на яку треба буде ділити голоси виборців, – це різниця між кількістю місць у раді та кількістю гарантованих мандатів для кожної партії, яка пройшла до ради (по одному мандату на партію).

Депутатів стане менше

Оскільки в результаті адміністративної реформи в Україні сформувалися Об'єднані територіальні громади та збільшилися райони областей, то тепер скорочується кількість місцевих рад. Відтак зменшиться і загальна кількість депутатів.

Водночас не змінилася градація, за якою визначається кількісний склад місцевих рад. Як і раніше він залежить від кількості виборців:

до 1 тисячі виборців – 12 депутатів;

від 1 до 3 тисяч виборців – 14 депутатів;

від 3 до 5 тисяч виборців – 22 депутати;

від 5 до 20 тисяч виборців – 26 депутатів;

від 20 до 50 тисяч виборців – 34 депутати;

від 50 до 100 тисяч виборців – 36 депутатів;

від 100 до 250 тисяч виборців – 42 депутати;

від 250 до 500 тисяч виборців – 54 депутати;

від 500 тисяч до 1 мільйона виборців – 64 депутати;

від 1 до 2 мільйонів виборців – 84 депутати;

понад 2 мільйони виборців – 120 депутатів.

Виборчий кодекс зберігає право кандидатів на висування одночасно в міські, сільські чи селищні голови та в депутати облради, міськради та райради. Але тепер кандидат може висуватися не більш ніж до двох рад. Кандидатам у мери міст, де виборців понад 75 тисяч, можна водночас висуватися лише до міської ради, а рівень райради чи облради для них закритий.

Грошова застава

Виборчий кодекс запроваджує грошову заставу під час місцевих виборів для усіх кандидатів. У громаді до 10 тисяч треба буде заставити сталу суму – 940 гривень. Віддати у заставу сталу суму буде змушений і кандидат в мери, де кількість виборців не перевищує 75 тисяч осіб – 4 700 гривень.

Решта кандидатів як у мери, так і в депутати сплачуватимуть заставу, вирахувану у відповідності до кількості виборців. Приблизно по 209 гривень на кожну тисячу виборців, порахували в «Чесно».

Відтак застава для кандидата у міські голови, а так само за список кандидатів у міську раду, буде становити від 19 тисяч гривень в Ужгороді, до 445 тисяч гривень у Києві.

Переселенці зможуть голосувати

Згідно з Виборчим кодексом, вперше внутрішньо переміщені особи матимуть можливість змінити виборчу адресу. Якщо вони змінили виборчу адресу, вони автоматично потрапляють у списки виборців на цих виборах.

Центральна виборча комісія своєю постановою затвердила порядок розгляду звернення виборця зі зміни виборчої адреси. Цей порядок робить можливою зміну виборчої адреси безвідносно до реєстрації місця проживання, за місцем свого фактичного проживання,

Ухвалений порядок передбачає, що виборець може подати заяву про зміну виборчої адреси до органу ведення Державного реєстру виборців у паперовій або електронній формі. Заяву слід подати не пізніше ніж на п'ятий день із дня початку виборчого процесу. Також виборець може звернутися з новою заявою про зміну виборчої адреси не раніше ніж через 180 днів після дати внесення до Держреєстру виборців останньої такої зміни.

Як відкликати депутата?

Як можна відкликати місцевого депутата, визначає закон «Про статус депутатів місцевих рад». До прийдешніх виборів Верховна Рада уточнила й доповнила підстави та порядок відкликання.

Серед підстав тепер зазначено: невідповідність практичної діяльності депутата передвиборчій програмі місцевої парторганізації, від якої його обрали, або програмі партії та невходження депутата до фракції партії, за чиїм списком його обрали, чи вихід з неї.

Право вносити пропозицію щодо відкликання депутата тепер матимуть не лише виборці, а й місцева організація партії, яка його висунула. Таке рішення осередок повинен буде ухвалити на своїх зборах не менш ніж двома третинами голосів присутніх учасників.

Крім того, тепер у законі деталізовані норми щодо підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата виборцями: якщо депутата обрали в мажоритарному окрузі, кількість підписів має бути більшою за кількість голосів, які він отримав на виборах; якщо відкликають депутата, обраного за відкритим партійним списком, кількість підписів повинна перевищувати виборчу квоту.

Організатори зборів виборців зобов'язані поінформувати депутата, якого хочуть відкликати, про дату, час і місце проведення відповідних зборів. Депутату мають надати час на виступ для пояснення своєї позиції.