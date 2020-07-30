На вибори мера Київ поділять на 10 округів – ЦВК

Єдиний одномандатний міський виборчий округ з виборів Київського міського голови на виборах 25 жовтня поділяється на 10 територіальних виборчих округів, межі яких збігаються з межами районів у столиці. Відповідне роз’яснення щодо окремих питань організації підготовки та проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року у містах з районним поділом з кількістю виборців 2 мільйони і більше осіб ЦВК затвердила на засіданні 30 липня, повідомляє пресслужба комісії.

«Оскільки у законодавстві були суперечності щодо формування районних виборчих комісій у містах з кількістю виборців 2 млн і більше, а також утворення територіальних виборчих округів у таких містах, ЦВК з метою забезпечення однакового застосування деяких положень законодавства України прийняла вище згадане роз'яснення», – ідеться в повідомленні.

Зокрема, у документі зазначено, що єдиний одномандатний міський виборчий округ з виборів Київського міського голови поділяється на 10 територіальних виборчих округів, межі яких збігаються з межами районів у місті Києві. Рішення про утворення таких виборчих округів не приймається.

У ЦВК розповіли, що територіальні виборчі округи з виборів депутатів Київської міської ради утворюються Київською міською виборчою комісією у порядку та строки, визначені Виборчим кодексом.

Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.