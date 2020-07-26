Путін назвав постанову Верховної Ради про місцеві вибори в Україні «такою, що суперечить Мінським угодам»

Президент Росії Володимир Путін у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським назвав ухвалену 15 липня постанову Верховної Ради України про проведення місцевих виборів у 2020 році «такою, що суперечить Мінським угодам і ставить під загрозу перспективи врегулювання». Про таке висловлювання Путіна 26 липня інформує офіційний сайт Кремля, натомість сайт президента України не містить даних про таку тезу російського лідера.

У викладі пресслужби Зеленського йдеться, що «сторони також обговорили Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі ТКГ, та Закон про децентралізацію, який передбачає зміни в Конституцію України».

Сайт президента Росії вказав, що Путін «особливо відзначив, що ще раз озвучена Володимиром Зеленським у перебігу нинішньої телефонної розмови позиція про безальтернативність мінських домовленостей повинна знайти своє підтвердження в реальних діях київської влади».

Як повідомляло Радіо Свобода, президент України Володимир Зеленський 26 липня зателефонував російському колезі Володимирові Путіну з приводу домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі.

Раніше цього місяця Верховна Рада України ухвалила постанову, якою призначила місцеві вибори. Згідно з ухваленим документом, чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів відбудуться 25 жовтня 2020 року.

При цьому пропонується не призначати і не проводити вибори депутатів Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях АР Крим, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, а також вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад у зв'язку з неможливістю забезпечення представництва в них спільних інтересів територіальних громад, міст, сіл і селищ Донецької та Луганської областей.