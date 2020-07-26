Зеленський зателефонував Путіну щодо припинення вогню на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський 26 липня зателефонував російському лідерові Володимиру Путіну, повідомляють офіційні сайти глав держав.

Українська сторона вказує, що «Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі».

«Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року, Президент Російської Федерації підтримав цю домовленість. Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі», – ідеться в повідомленні офіційного сайту президента України.

Російська сторона відзначає, що глави держав детально обговорили «різні аспекти врегулювання внутрішньоукраїнської кризи» (так влада Росії називає бойові дії на Донбасі, свою участь у яких заперечує – ред.).

«Констатовано необхідність підвищення ефективності переговорних зусиль у рамках мінської Контактної групи. Дана позитивна оцінка погодженню на засіданні Групи 22 липня додаткових заходів щодо припинення вогню, які набирають чинності з 27 липня. Акцентована важливість безумовного дотримання цих домовленостей учасниками конфлікту», – інформує сайт президента Росії.

26 липня пресцентр штабу ООС оприлюднив заяву, в якій ідеться про право українських військових відповідати на провокації російських гібридних сил на Донбасі.

Раніше 26 липня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив заяву головнокомандувач Збройних сил України Руслана Хомчака про те, що він «задоволений ходом підготовки до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування».

Вранці 26 липня штаб ООС повідомив, що підрозділи Об’єднаних сил почали підготовку до «повного та всеосяжного режиму припинення вогню», яке має набрати чинності 27 липня 2020 року.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань.

За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.