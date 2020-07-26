Очевидці повідомляють про пожежі в Зайцевому через обстріл

Внаслідок обстрілу з боку гібридних російських сил в селищі Зайцеве Донецької області сталося загоряння поля, вогонь перекинувся на будинки. Про це журналістам проєкту Донбас.Реалії повідомляють очевидці.

За їхніми свідченнями, горить щонайменше 10 подвір’їв. До тушіння вогню залучені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуації та військові Збройних сил України.

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На запит Радіо Свобода в штабі Операції Об’єднаних сил повідомили, що наразі «розбираються» з ситуацією і не можуть ані підтвердити, ані заперечити повідомлення про пожежу. ДСНС наразі публічно не коментувала подію.

24 липня ДСНС повідомила, що лісову пожежу, яка виникла 22 липня в результаті обстрілу у Новоайдарському районі Луганської області, повністю загасили. Вона почалася внаслідок обстрілу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району Луганської області і подальшого загоряння сухої трави та молодого лісу.