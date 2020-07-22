Луганщина: через обстріл почалася лісова пожежа – ДСНС

Внаслідок обстрілу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району Луганської області виникла пожежа сухої трави та молодого лісу. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 21:00 відкритого вогню немає, спостерігається тління сухої трави, чагарників та деревини на території Трьохізбенського лісництва. Загрози населеним пунктам немає. Обстрілів та детонації вибухонебезпечних предметів на місці пожежі не спостерігається», – мовиться у повідомленні.

Сили пожежників зосередили по периметру пожежі.

«Особлива увага під час гасіння пожежі приділяється заходам безпеки у зв’язку із можливою наявністю ділянок що забрудненні вибухонебезпечними предметами. Піротехнічним розрахунком ДСНС проводиться обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів», – зазначили у відомстві.

До гасіння пожежі залучили 116 людей та 31 одиницю техніки. Також сформовано резервні сили.

6 липня в Луганській області спалахнула пожежа. 7 липня вогонь перекинувся на село Смолянинове, а також дачний коператив «Вовче озеро». 13 липня ДСНС повідомила про ліквідацію пожежі.