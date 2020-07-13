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13 липня 2020, Київ 20:52
Новини | Події

Пожежу у Луганській області ліквідовано – ДСНС

Жертвами пожежі стали п’ятеро людей

Масштабну лісову пожежу у Луганській області вдалося ліквідувати. Про це повідомили у ДСНС.

«Пожежу, яка виникла 6 липня поблизу с. Осколонівка та через сильний поривчастий вітер поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове, 9 липня о 17:40 вдалося локалізувати, а 13 липня о 17:20 – ліквідувати», – мовиться у повідомленні.

Сільська вулиця знищена вогнем: наслідки лісових пожеж на Луганщині
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Сільська вулиця знищена вогнем: наслідки лісових пожеж на Луганщині

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9 липня лісову пожежу у Новоайдарському районі Луганської області визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня.

Жертвами пожежі стали п’ятеро людей, 34 госпіталізували, повністю зруйновані або частково пошкоджені десятки будинків. Також Луганської ОДА повідомляла, що вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу.

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