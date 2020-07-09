Пожежу на Луганщині визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня

Пожежу у Луганській області попередньо класифіковано як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру з загрозою поширення та набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



«Очільник області надав низку доручень щодо оцінки втрат населення для подальшої виплати компенсацій з державного бюджету. Зокрема, мають бути складені дефектні акти про пожежу, довідки про збитки, завдані надзвичайною ситуацією, а також списки осіб, які мали прописку у постраждалих будинках», – мовиться у повідомленні.

Очільник обласного управління ДСНС Михайло Пшик зазначив, що реальної загрози поновлення пожежі наразі не вбачається.

Станом на ранок 9 липня у Новоайдарському районі Луганської області продовжують гасити окремі осередки горіння лісової підстилки.

Жертвами пожежі стали п’ятеро людей, 34 госпіталізували.

До гасіння пожежі залучили 1494 людини та 293 одиниці техніки, зокрема два літаки.