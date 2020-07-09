На Луганщині продовжують гасити лісову пожежу – ДСНС

Станом на ранок 9 липня у Новоайдарському районі Луганської області продовжують гасити окремі осередки горіння лісової підстилки. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зокрема продовжується пожежа на території Борівського (квартали 21, 23), Капітанівського (квартали 80, 103) та Охтирського (квартали 41, 51) лісництв.

«З початку робіт силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено. Внаслідок пожежі вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків у селі. Смолянинове та знищено 80 дачних будинків кооперативу «Вовче озеро», – мовиться у повідомленні.

Жертвами пожежі стали п’ятеро людей, 34 госпіталізували.

До гасіння пожежі залучили 1494 людини та 293 одиниці техніки, зокрема два літаки.