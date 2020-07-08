На ТКГ погоджено гарантії безпеки для ліквідації пожеж у Луганській області – Резніков

Звернення української делегації на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з проханням невідкладно встановити гарантії безпеки для польотів цивільних літаків з метою гасіння пожеж у Луганській області поблизу лінії зіткнення було повністю підтримане на засіданні ТКГ у середу. Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив віцепрем’єр, перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков.

«Це звернення гуманітарного характеру повністю підтримав координатор ТКГ – представник ОБСЄ і надалі погодили учасники засідання. Письмове підтвердження гарантій очікується найближчим часом», – повідомив він.

Раніше сьогодні Офіс президента повідомив, що українська сторона на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) з мирного врегулювання на Донбасі у форматі відеоконференції закликала до встановлення «повного та всеосяжного» режиму тиші у зв’язку з пожежами на Луганщині.

За останніми даними, внаслідок пожеж, що виникли на Луганщині 6 липня, загинули п’ятеро людей, 9 людей (з них 2 дітей) госпіталізовані. Вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків в селі Смолянинове та знищено 80 дачних будинків.

За даними Луганської ОДА, вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу.