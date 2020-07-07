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Начавшиеся накануне пожары в лесу возле Северодонецка добрались до села и дачного кооператива. В регион стягивают дополнительные силы ГСЧС из других областей.

По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, предварительно 1 человек погиб и 9 госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

Дым пожара было хорошо видно из Северодонецка.

Подступать к селу Смоляниново огонь начал около 14:00. Немного позже в Главном управлении ГСЧС в Луганской области заявили об эвакуации населения. В тоже время жительница Северодонецка Вера Попсуй рассказала, что в поселке уже горит улица Песчаная.

Сельский голова сказал, что горят дома

«Я звонила сельскому голове. Он сказал, что там уже горят жилые дома. Очень сильно горит одна улица», – рассказала Вера Попсуй.

К 17:00 огонь уже прошел через поселок. Дороги к нему перекрыты. Но последствия можно увидеть на нескольких видео, которые опубликовало главное управление Нацполиции в Луганской области.

Пожары в лесах начались еще вчера. Было зафиксировано несколько очагов в разных местах. Огонь мог дойти до сел Осколоновка, Боброво, Вороново.

Однако утром 7 июля в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что пожар удалось локализовать. Но уже в обед появились новые очаги, и огонь пошел в сторону Смоляниново.

По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 17:30 к тушению привлечены 361 человек и 85 единиц техники. Работают спасатели Луганской и Донецкой областей. Также ожидается помощь из Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.