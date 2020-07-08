Уряд закликають визнати пожежі на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня

Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай закликав Кабінет міністрів визнати масштабні пожежі на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня, що дозволить виділити кошти з державного бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха, повідомляє пресслужба ОДА.

За повідомленням, питання мають розглянути на засідання уряду 8 липня.

За попередніми оцінками, вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу, додали в ОДА.

Гайдай повідомив, що на місці пожежі знайшли трьох загиблих.

За даними Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, допомогу надано 43 постраждалим, з яких 34 на місці (без госпіталізації). Шпиталізували до лікарень Сєвєродонецька і Новоайдара – по сім людей.

«Для прийняття на тимчасове розміщення громадян, що залишились без даху над головою, підготовлені два заклади, в яких одночасно можна розмістити 110 осіб. Усі постраждалі перебуватимуть у комфортних умовах та отримуватимуть належне харчування, необхідну медичну та психологічну допомогу», – сказав Сергій Гайдай.

Крім того, внаслідок пожежі у селищах Олександрівка і Смолянинове тисяча абонентів перебувають без електропостачання. Без газопостачання – 1291 абонент у Смоляниновому, Гречишкиному, Новоахтирці та Олександрівці Новоайдарського району.

За даними голови ОДА, лише у Смоляниновому пошкоджені 69 будинків, з яких 23 повністю зруйновані, «згоріли вщент».

Як повідомив директор Департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони облдержадміністрації Олександр Чалий, проведена аеророзвідка території лісу, де виникла пожежа, і визначені 15 осередків горіння хвойної підстилки.

Він повідомив, що ситуація зараз контрольована, на місці працює штаб з ліквідації пожежі. За даними ОДА, до гасіння пожеж залучили 231 одиницю техніки та 744 особового складу.

Полум’я на Луганщині намагаються загасити з 6 липня, коли стало відомо, що з двох лісництв у Новоайдарському районі вогонь перекинувся на сусідні села. До місця пожежі стягнули сили з чотирьох найближчих областей. Поки повністю загасити вогонь не вдається.

Укргідрометцентр попередив, що 7-8 липня у східних, південних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.