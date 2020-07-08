Пожежа на Луганщині: поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція Луганської області відкрила кримінальне провадження за фактом масштабної пожежі в Новоайдарському районі.

Розслідування ведеться за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (ст. 270 КК України).

«Слідчі продовжують проводити огляди місць події. На даний момент підтверджено загибель трьох громадян. До Новоайдарської лікарні евакуйовано 23 мешканця с. Смоляніново, з них – 16 дітей евакуйовані до дитячого відділення. Серед дорослих евакуйованих семеро осіб з діагнозами - термічні опіки тіла, отруєння продуктами горіння, гостра реакція на стрес. До Сєвєродонецької лікарні були госпіталізовані п’ятеро осіб, двом з них надали допомогу і вони залишили лікарню», – мовиться у повідомленні.

Міністерство внутрішніх справ України повідомляло про шістьох загиблих внаслідок пожежі.

Полум’я на Луганщині намагаються загасити з 6 липня, коли стало відомо, що з двох лісництв у Новоайдарському районі вогонь перекинувся на сусідні села. До місця пожежі стягнули сили з чотирьох найближчих областей. Поки повністю загасити вогонь не вдається.

Укргідрометцентр попередив, що 7-8 липня у східних, південних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.