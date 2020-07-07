Число жертв пожежі на Луганщині зросло до шести, вогонь знищив понад 100 будинків

Число жертв лісової пожежі в Новоайдарському районі Луганської області зросло до шести, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. У повідомленні ДСНС станом на 19:20 ішлося про п’ятьох загиблих і дев’ятьох госпіталізованих.

За даними МВС, вогнем знищено близько 80 дачних будинків та 30 житлових будинків у селі Смолянинове. Рятувальники кажуть, що в Смоляниновому згоріли вже 45 будинків.

Водночас представник омбудсмена у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський стверджує, що кількість постраждалих значно вища. За його даними, до Новоайдарської лікарні госпіталізували 24 людей, із них 15 дітей. «Двоє діток знаходяться під кисневими масками, зі слів лікарів їхній стан стабільний. Чоловік 1962 року нарождения перебуває в реанімації (термічний опік полум’ям)», – вказує Лисянський.

Полум’я намагаються загасити відучора, коли стало відомо, що з двох лісництв у Новоайдарському районі вогонь перекинувся на сусідні села. До місця пожежі стягнули сили з чотирьох найближчих областей. Поки повністю загасити вогонь не вдається.

Укргідрометцентр попередив, що 7-8 липня у східних, південних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.