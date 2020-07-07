Через пожежу на Луганщині кількість жертв і постраждалих зросла – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через лісову пожежу, яка дісталася населених пунктів у Новоайдарському районі Луганської області чотири людини загинули і дев’ятеро госпіталізовані.

Наразі епіцентром пожеж є село Смолянинове і Капітанове.

Водночас представник омбудсмена у Донецькій і Луганській областях павло Лисянський стверджує, що кількість постраждалих значно вища. За його даними, до Новоайдарської лікарні госпіталізували 21 місцевого жителя: 15 дітей, 6 дорослих, один дорослий – у тяжкому стані через опіки.

У ДСНС кажуть, що кількість знищених будинків у селі Смолянинове. зросла з 14 до 30, також згоріли близько 80 дачних будинків садового кооперативу.

Полум’я намагаються загасити відучора, коли стало відомо, що з двох лісництв у Новоайдарському районі вогонь перекинувся на сусідні села. До місця пожежі стягнули сили з чотирьох найближчих областей. Поки повністю загасити вогонь не вдається.

Укргідрометцентр попередив, що 7-8 липня у східних, південних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.