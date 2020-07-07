Через лісову пожежу на Луганщині 1 людина загинула, 4 постраждали – попередні дані ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті лісової пожежі, яка виникла напередодні в Новоайдарському районі Луганської області, за попередніми даними, одна людина загинула і четверо госпіталізовані.

Згідно з повідомленням, загорання сухої трави сталося на території Боровського та Охтирського лісництв і згодом полум’я перекинулось на село Смолянинове.

Повідомляється, що вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 14 житлових будинків у селі Смолянинове.

«Станом на 17:00 до гасіння залучено 361 осіб та 85 одиниць техніки, з них від ДСНС 310 осіб та 66 одиниць техніки. Додатково слідують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 осіб з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. Також вогнеборці ліквідовують пожежу поблизу села Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва (квартал 79), площа якої (верхова) складає близько 40 га», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Укргідрометцентр повідомив, що 7-8 липня у східних, південних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.