Українців попереджають про високий рівень пожежної небезпеки, на Львівщині – нові підтоплення

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 6 липня, як і сьогодні, в низці областей України зберігатиметься висока загроза виникнення пожеж.

«5-6 липня у східних, південних, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, учора і частково сьогодні довелося гасити пожежі в екосистемах у Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Кіровоградській областях.

Водночас на Львівщині знову виявлені випадки підтоплення, кажуть в ДСНС.

«4 липня внаслідок несприятливих погодних умов (дощу), що пройшов по території Старосамбірського району, розлилась річка Катинка у 4 населених пунктах, внаслідок чого відбулось підтоплення 241 житлового будинку, 241 підвалу житлових будинків, 408 присадибних ділянок, 264 господарські споруди, 386 криниць та 13 га сільськогосподарських угідь, 3 ділянки доріг, пошкоджено 20 пішохідних переходів та 18 транспортних переїздів через річку, відсутнє транспортне сполучення до 20 будинків», – повідомли у ДСНС.

Вранці Держслужба з надзвичайних ситуацій вказувала, що від негоди останніх тижнів залишаються підтопленими 7 (було 349 – ред.) населених пунктів у Чернівецькій, Львівській і Тернопільській областях.