Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 липня 2020, Київ 12:13
Новини | Політика

На подолання наслідків стихії в західних областях потрібно ще близько 2 млрд грн – Шмигаль

Повінь поблизу Верховини, Івано-Франківської області, 24 червня 2020 року

На подолання наслідків стихії в західних областях потрібно ще близько двох мільярдів гривень, повідомив прем’єр Денис Шмигаль у Верховній Раді.

«Ми отримали попередні розрахунки, які говорять, що додатково для подолання наслідків стихії нам потрібно буде ще близько двох мільярдів гривень», – сказав Шмигаль.

За словами прем’єра, Кабінет міністрів виділив 754 мільйони гривень на ліквідацію наслідків негоди в західних областях.

Івано-Франківська область отримала 480 мільйонів гривень, по 30 мільйонів – Закарпатська та Чернівецька області, 10 мільйонів – Львівська область.

Минулого тижня захід України вразили сильні повені. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що затоплення в західних областях України, спричинені сильними дощами, перевершують масштаб 2008 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG