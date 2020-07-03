На подолання наслідків стихії в західних областях потрібно ще близько 2 млрд грн – Шмигаль

На подолання наслідків стихії в західних областях потрібно ще близько двох мільярдів гривень, повідомив прем’єр Денис Шмигаль у Верховній Раді.

«Ми отримали попередні розрахунки, які говорять, що додатково для подолання наслідків стихії нам потрібно буде ще близько двох мільярдів гривень», – сказав Шмигаль.

За словами прем’єра, Кабінет міністрів виділив 754 мільйони гривень на ліквідацію наслідків негоди в західних областях.

Івано-Франківська область отримала 480 мільйонів гривень, по 30 мільйонів – Закарпатська та Чернівецька області, 10 мільйонів – Львівська область.

Минулого тижня захід України вразили сильні повені. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що затоплення в західних областях України, спричинені сильними дощами, перевершують масштаб 2008 року.