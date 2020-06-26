LIVE | Повінь та розпал епідемії коронавірусу в Україні

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Учасники програми:
Андрій Заблоцький, голова Державного агентства лісових ресурсів України;
Єгор Фірсов, екскерівник Державної екологічної інспекції України;
Андрій Садовий, міський голова Львова;
Віталій Мацьоцький, журналіст газети «Дорожній контроль» (Івано-Франківська область).
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