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26 червня 2020, Київ 13:54
Суспільство

LIVE | Повінь та розпал епідемії коронавірусу в Україні

Початок ефіру о 14:00

  • Повінь на Західній Україні: чому такий великий масштаб біди і хто за це заплатить?
  • Коронавірус в Україні: чому хворих стає більше, а карантин послаблюють?
  • Куди йдуть гроші з Фонду боротьби з COVID-19?

Учасники програми:

Андрій Заблоцький, голова Державного агентства лісових ресурсів України;

Єгор Фірсов, екскерівник Державної екологічної інспекції України;

Андрій Садовий, міський голова Львова;

Віталій Мацьоцький, журналіст газети «Дорожній контроль» (Івано-Франківська область).

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